Spilinga punta sul turismo e lancia a Carciadi l’idea di un “albergo diffuso”

Il Comune di Spilinga decide di puntare sul turismo e lo fa con una proposta che – al netto delle adesioni concrete che poi raccoglierà – sembra star già conquistando i più. Si tratta della realizzazione di un “albergo diffuso” nella frazione Carciadi: un tipo di struttura ricettiva del tutto particolare, con camere dislocate in diverse case vicine tra loro. Case vecchie, chiuse, non più usate, che così – una volta recuperate – potranno vivere una seconda vita e diventare il fulcro di un progetto che mira a rivitalizzare un centro storico ormai quasi spopolato. [Continua in basso]

L’idea è stata avanzata dall’assessorato al Turismo e Marketing, guidato da Franco Barbalace, e valutata positivamente dalla giunta comunale che ora si rivolge ai proprietari di immobili nel borgo di Carciadi. È stato infatti pubblicato un invito a manifestare il proprio interesse: una sorta di iniziale “esplorazione” per verificare se effettivamente ci sono edifici disponibili e dunque se il progetto è fattibile o meno.

Lo scopo dell’”albergo diffuso” – si legge nell’invito, a firma del sindaco Enzo Marasco – è quello di recuperare e valorizzare vecchi edifici (con la possibilità di ricorrere ad appositi finanziamenti ove sia necessario ristrutturare), ma anche attirare turisti. Turisti che a queste latitudini sono quasi tutti intercettati dalle località di mare lungo la Costa degli dei, e che qui potranno apprezzare ciò che Spilinga ha da offrire dal punto di vista storico-culturale, naturalistico ed enogastronomico.



In Calabria esiste addirittura un regolamento regionale – approvato nell’ottobre 2008 in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 2008 sul riordino dell’organizzazione turistica – che disciplina il funzionamento degli alberghi diffusi. Invero, però, nella nostra regione ne esistono davvero pochi. Resta solo da aspettare e vedere se Spilinga riuscirà a realizzarlo, trascinando magari dietro sé qualche altro caratteristico borgo della zona.