Mohamed, il maggiordomo dal cuore d’oro diventato Cavaliere della Repubblica ma col sogno della cittadinanza – Video

È emozionato Mohamed. Tra pochi giorni incontrerà il Capo dello Stato che gli conferirà la nomina di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il merito del 38 enne, di origine somala ma da anni residente a Vibo Valentia, è stato quello di avere trovato per strada e subito restituito un portafogli pieno zeppo di soldi. «Quando l’ho aperto – racconta nel suo italiano stentato – c’erano carte di credito e 5mila euro in contanti». L’episodio si è verificato a luglio scorso davanti al Comune di Vibo. Attraverso i documenti è riuscito a risalire alla legittima proprietaria. La donna di Maierato gli aveva offerto una ricompensa, ma Mohamed l’ha rifiutata: «I soldi – dice – sono solo pezzi di carta».



La sua unica preoccupazione era per la donna che aveva smarrito l’ingente somma di denaro: «Ecco perché ho chiesto a un mio amico di aiutarmi a rintracciare la donna: sono un musulmano e la mia religione dice che dobbiamo fare qualcosa di buono nella vita. E io l’ho fatto».



Ci accoglie nella dimora storica del defunto senatore Antonino Murmura, dove ha sede la fondazione a lui dedicata, uno scrigno di libri e foto. Indossa la sua divisa con orgoglio. È grato ai Murmura che gli hanno dato un alloggio e un lavoro.

La cerimonia si svolgerà al Quirinale il prossimo 29 novembre. «Quel giorno vorrei chiedere al presidente Sergio Mattarella la cittadinanza italiana», spiega. «Sono anni che lavoro in Italia. Chiedo solo di essere cittadino di questo Paese. Lo vorrei tanto per me, mia moglie e per i miei sei figli che ormai sono italiani a tutti gli effetti».