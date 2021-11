Vibo: corso Umberto I chiuso per installare le luminarie, scoppia il malcontento

Una delle arterie principali è rimasta chiusa al transito per oltre un'ora in piena mattinata per permettere agli operai di montare le luci di Natale

La polizia municipale di Vibo chiude la strada per le luminarie

Traffico in tilt questa mattina su corso Umberto I a Vibo Valentia, centro nevralgico della città che conduce alle scuole, al Tribunale e all’Agenzia delle Entrate. L’importante arteria è rimasta chiusa al transito per consentire alla ditta di installare le luminarie di Natale. I lavori sono iniziati alle 11 del mattino e si sono protratti per circa un’ora, tra le proteste dei commercianti.



«Con grande rammarico – scrive una commerciante del posto – anche quest’anno corso Umberto I è rimasto chiuso per montare le luminarie alle 11 del mattino. Io mi domando se è questo il modo di aiutare i commercianti tutti». La stessa ricorda come già venerdì scorso gli esercenti hanno subito disagi per i lavori alla cabina elettrica: «Oggi siamo rimasti a braccia conserte in attesa che gli operai terminassero di installare le luminarie».



I lavori hanno provocato un malcontento generale tra gli esercenti di corso Umberto: «Questi lavori – questo l’interrogativo finale – non si potevano fare dalle ore 13 alle 17 o al limite il lunedì mattina quando la maggior parte delle attività rimane chiusa?». Ancora meglio sarebbe stato fare i lavori di domenica. «Chiudere una strada in uno degli orari più trafficati è inaccettabile».