Filadelfia, prende il via la pesca di beneficenza in memoria di Santa Campisano

“Non so chi, ma so perché”. È con questo spirito che i familiari di Santa Campisano, la stimata impiegata comunale venuta a mancare nel 2016 lasciando un profondo vuoto nel paese che tanto ha amato e che tanto l’ha amata, hanno organizzato una pesca di beneficenza per il periodo natalizio. L’iniziativa, fortemente voluta da suo marito Tommaso Gugliotta e dai suoi figli Pasquale e Francesco, è finalizzata a raccogliere fondi per la Fondazione “Ant Italia Onlus”. Nata a Bologna nel 1978, l’Ant fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore, senza alcun costo per le famiglie. In base alle risorse reperite sul territorio, inoltre, offre progetti di prevenzione oncologica gratuiti. [Continua in basso]

«Noi abbiamo vissuto un’esperienza che ci ha segnati profondamente – afferma Pasquale Gugliotta – non è stato facile affrontare la malattia di mamma e, per poter contare su aiuti maggiori, abbiamo decisa di portarla con noi, a Bologna. Qui, gli “angeli” dell’Ant si sono presi cura di lei, permettendole di curarsi a casa, accanto alla sua famiglia. Ci sono voluti anni per metabolizzare e rendere concreta l’idea di questa pesca di beneficenza, nella quale abbiamo voluto donare parte degli oggetti di nostra madre con l’auspicio che la raccolta fondi, per la quale ringraziamo il parroco don Antonio Mazzeo, Anna Servello e la comunità di San Teodoro, possa essere il primo passo per l’istituzione di una sede territoriale dell’Ant nella provincia di Vibo».

La pesca di beneficenza in memoria di Santa Campisano si terrà presso la Grotta della Madonna di San Teodoro, a partire da mercoledì 8 dicembre. «Spero che questa iniziativa possa essere raccolta dai filadelfiesi – aggiunge Pasquale Gugliotta – ma anche da chi non ha modo di poter raggiungere il nostro paese in questo periodo e voglia, comunque, dare il suo contributo. Il credo di Ant è sintetizzato dal termine “Eubiosia”, dal greco, “la buona vita – vita in dignità”, intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia. Una dignità che dovrebbe essere assicura a ogni malato».

Per una donazione volontaria, Iban: IT 20 U 030690960610000017365, intestato a Fondazione Ant Italia Onlus. Causale per detrazione: erogazione liberale Natale 2021 Filadelfia.