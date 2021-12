Prendimi per mano, a Zambrone il progetto per aiutare anziani e persone con disabilità

Al via a Zambrone il progetto “Prendimi per mano, cittadini solidali”. L’iniziativa, messa in campo dal Comune guidato dal sindaco Corrado L’Andolina prevede il coinvolgimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza che saranno attivati come supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità presso il loro domicilio. Nel progetto è prevista l’esecuzione di attività come ad esempio:

disbrigo pratiche/commissioni/spesa

compagnia

aiuto per le piccole pulizie domestiche

accompagnamento per le passeggiate

aiuto per piccole manutenzioni nel giardino del nucleo

accompagnamento alle funzioni liturgiche

I soggetti interessati potranno contattare direttamente il Comune.