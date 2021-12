Covid Calabria: 453 nuovi casi, 3 morti e ricoveri in lieve aumento. I dati del Vibonese

Il bollettino odierno riporta un tasso di positività è pari a 7.96%.. -2 i ricoveri in terapia intensiva

Sono 453 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 5.694 tamponi effettuati. I dettagli sono contenuti nel bollettino quotidiano della Regione nel quale vengono riportarti anche 3 decessi e 140 guariti. Aumentano i ricoveri in area medica (+5), ma calano in terapia intensiva (-2). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.500.662. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 97.119. Il tasso di positività è pari a 7.96%.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +5 Catanzaro, +240 Cosenza, +172 Reggio Calabria, +35 Vibo Valentia, +1 altra regione o Stato estero. Nessun contagio a Crotone.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 732 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 706 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11990 (11821 guariti, 169 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 2463 (81 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2372 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28374 (27686 guariti, 688 deceduti).

– Crotone: casi attivi 276 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9050 (8928 guariti, 122 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2524 (50 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2468 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32252 (31823 guariti, 429 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 579 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 571 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7365 (7256 guariti, 109 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: «Nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio».