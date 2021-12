Scuole ad Acquaro, negativi tutti i tamponi: resta chiuso l’asilo. In dad due classi della primaria

I restanti studenti della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado rientreranno in aula a partire da domani

Tutti negativi i tamponi effettuati ad Acquaro sui ragazzi delle scuole dell’obbligo nell’ambito dello screening eseguito dall’Asp di Vibo Valentia. Ne dà contezza il sindaco Giuseppe Barillaro in una nota stampa nella quale specifica che l’amministrazione «dispone la revoca dell’ordinanza del 13 dicembre scorso che produrrà i suoi effetti a partire da venerdì 17 dicembre».

Più nel dettaglio, per gli alunni della scuola dell’infanzia e gli alunni della pluriclasse 1 e 2 della primaria permane il divieto della didattica in presenza fino al 21 dicembre compreso. I restanti studenti della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado rientreranno in aula a partire da domani, 17 dicembre.