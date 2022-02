Tropea, l’amicizia tra Picasso e Raf Vallone nelle foto d’archivio del figlio Saverio

Il rapporto tra Picasso e l’attore Raf Vallone raccontato alla Rhinoceros Gallery di Roma. A darne notizia è l’amministrazione comunale di Tropea (città natale dell’attore), la quale spiega che «è costruita attorno al dipinto Giovane Donna, olio su tela del 1909 di Pablo Picasso, la mostra ospitata dal 15 febbraio al 15 maggio 2022 alla Rhinoceros Gallery all’interno di Palazzo Rhinoceros, il polo culturale affacciato sull’Arco di Giano, progettato da Jean Nouvel, cuore delle sperimentazioni artistiche e culturali della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti». [Continua in basso]

Per questa esposizione Raffaele Curi ha realizzato un inedito percorso multimediale capace di mescolare musica, danza, memorie fotografiche della vita del pittore, con un particolare «focus dedicato al rapporto tra l’artista spagnolo e l’attore italiano Raf Vallone, uno dei pochi personaggi italiani di cui l’artista fu amico, attraverso le fotografie provenienti dall’archivio del figlio Saverio Vallone. Una foto – riporta un articolo di Artemagazine – lo ritrae a casa di Picasso a Parigi. In un’altra del 1958, scattata nel suo camerino, Vallone è in compagnia del pittore, di Jean-Paul Sartre e di Jacques Prévert. Accanto alle fotografie di Vallone, viene presentata una selezione di immagini della eccezionale vita privata di Pablo Picasso: scatti che lo vedono al fianco di tante personalità dell’epoca, appartenenti al mondo dell’arte, del cinema, della letteratura, della politica».