Il prefetto incontra il sindaco di Dasà e convoca il comitato per la sicurezza pubblica

Il prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli ha ricevuto questa mattina il sindaco di Dasà Raffaele Scaturchio. Un incontro per manifestare la vicinanza della massima autorità del Governo sul territorio al primo cittadino. Tra i primi provvedimenti presi, l’intensificazione dei controlli nei centri delle serre vibonesi.

Domani mattina lo stesso primo cittadino, vittima mercoledì pomeriggio di una brutale aggressione avvenuta nella casa comunale ad opera di quattro giovani, parteciperà al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Questa sera alle 18 la fiaccolata

E intanto questa sera alle 18,00 i cittadini di Dasà appartenenti a diverse associazioni del territorio, con in testa il priore della confraternita SS del Rosario Domenico Manelli si svolgerà una fiaccolata di solidarietà. Una marcia per dire no ad ogni forma di violenza, che partirà dal Municipio.

Libera e studenti in piazza a Vibo

Mentre giovedì (24 febbraio) alle ore 10, l’associazione antimafia Libera guidata da Giuseppe Borrello sarà in piazza Municipio a Vibo Valentia. L’evento dal titolo “Contro ogni forma di violenza #difendi_AMOlanostraLIBERTA” coinvolgerà gli studenti del vibonese.



LEGGI ANCHE: Ai domiciliari per l’aggressione al sindaco di Dasà viola la misura e va in carcere