Sant’Onofrio, il Comune promuove una raccolta di beni per il popolo ucraino

«L’amministrazione comunale, in un momento storico così particolare per l’Ucraina, vuole promuovere misure di solidarietà per aiutare il popolo ucraino. È stato quindi predisposto un punto di raccolta nei pressi dello svincolo autostradale, in un magazzino adiacente la parafarmacia, dove sarà possibile donare beni di prima necessità e farmaci da spedire in Ucraina». È quanto fanno sapere dal Comune di Sant’Onofrio. L’amministrazione «ringrazia il farmacista Costanzo Gemelli per la cortese collaborazione» e invita «le associazioni e i volontari del territorio a voler promuovere tale iniziativa al fine di aiutare quanto più possibile chi in questo momento soffre». Di seguito i beni utili da poter donare. Si consiglia beni di lunga conservazione, indumenti, ingombranti se possibile sigillati sottovuoto. Alimenti: scatolame vario (esempio fagioli, tonno) pasta e riso, biscotti e fette biscottate, caffè, the, cibo e prodotti per l’infanzia (esempio omogenizzati, latte in polvere, pannolini e altro). Medicinali: bende, siringhe, antidolorifici, antinfiammatori, antibiotici, vitamine. Igiene e indumenti: prodotti per l’igiene personale, disinfettanti, vestiti (maglioni, giacconi, guanti, calze pesanti, cappelli, intimo termico) coperte. Altro: batterie, torce, termometri.



Nelle ultime ore, però, l’amministrazione comunale ha fatto sapere di non donare più vestiti ma solo coperte, alimenti in scatola o in polvere, medicinali, detersivi e prodotti per l’igiene personale.