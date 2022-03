Vibo: il Comune si attiva per la raccolta di beni per il popolo ucraino

«Yuriy Prilipko, sindaco di Gostomel, cittadina vicino Kiev, è stato ucciso da una raffica di proiettili scagliati dalle forze russe, mentre distribuiva pane e medicine ed insieme ad alcuni volontari, confortava la sua gente. Cordoglio e tristezza per questa morte e per quella di tanti innocenti, ma anche ferma condanna per la violenza efferata di questa stupida guerra che deve assolutamente essere fermata. Abbiamo deciso di illuminare il palazzo Municipale con la bandiera dell’Ucraina. Un piccolo ma significativo gesto per esprimere la nostra vicinanza ai cittadini ma anche a tutte le istituzioni ucraine. I simboli sono importanti quanto i fatti concreti, abbiamo messo a disposizione i locali del Mercato delle Clarisse per la raccolta di cibo, medicine, abiti e altro. Grazie all’aiuto della Prociv Augustus». È quanto fa sapere il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo.