Pizzo, presto l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi

«È in corso di pubblicazione la delibera per l’istituzione di un Consiglio comunale dei ragazzi al fine di stimolare i giovani napitini alla partecipazione democratica ed ai valori della legalità e della trasparenza, stelle polari e punti di riferimento per amministratori e cittadini, oltre che strumento per far lievitare la coesione sociale, fondamento di una comunità unita, libera e democratica». Comincia così il comunicato stampa dell’ufficio della commissione straordinaria del Comune di Pizzo.



Ed invero, così come è avvenuto in altre realtà comunali, il Comune di Pizzo ha ritenuto di procedere e adottare uno strumento normativo che portasse all’elezione di un consiglio comunale per ragazzi, così da «invogliare la gioventù locale ad occuparsi dei temi che riguardano la vita comunitaria, i punti di forza e di eccellenza del territorio, come le criticità che a Pizzo sono non poche e che bisogna affrontare con spirito nuovo e rinnovato». L’obiettivo è quindi quello di migliorare la vivibilità e qualità della vita, promuovendo e valorizzando orgogliosamente le tante bellezze storico-paesaggistiche, per potenziarne lo spirito comunitario ed il senso del bene ed ancora «per elevare l’orgoglio di identità ed appartenenza nel segno degli uomini illustri del passato, tutti o quasi ricordati nella nuova toponomastica adottata, così come le tradizioni dei padri che trovano ancora largo consenso tra la popolazione e che, comunque, risultano sempre attuali per valori ed idealità».



La commissione straordinaria vorrebbe dunque stimolare una più «coinvolgente partecipazione al destino del territorio delle energie più giovanili e fresche, certa che il Consiglio potrà costituire anche ausilio per l’amministrazione comunale in termini di stimoli e suggerimenti».