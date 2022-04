Pasqua nel Vibonese, cresce l’attesa per il ritorno della ‘Ncrinata a Dasà – Video

frameborder="0" allowfullscreen="">

Cresce l’attesa a Dasà per il ritorno della ‘Ncrinata. La storica manifestazione religiosa, in programma martedì 19 aprile, rappresenta un unicum nel comprensorio vibonese. Racconta l’incontro della Madonna con il Cristo risorto al culmine di una Pasqua fatta di fede, passione e pietà popolare.

L’evento, dopo il periodo buio della pandemia, si ripeterà lungo la salita che fa di questa rappresentazione una delle più struggenti e suggestive in Calabria, tra gli occhi ed i cuori di centinaia di fedeli. Uno spaccato calabrese che racconteremo in diretta sulle nostre testate, su Il Vibonese.it e su LaC Tv. A partire da lunedì 18 aprile dalle ore 16.00 la discesa ed intronizzazione della statua della Madonna della Consolazione e poi martedì 19 aprile l’evento più atteso. In programma alle ore 10.30 la messa solenne sul sagrato della chiesa di Maria Santissima della Consolazione, subito dopo si terrà la ‘Ncrinata.

frameborder="0" allowfullscreen="">

Tags

Dasà

ncrinata

Articoli correlati