Filogaso: finanziamento di 1,3 milioni per realizzare un centro sportivo polivalente

La struttura sarà annessa all'edificio scolastico. Le risorse fanno parte del Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate

Arrivano al Comune di Filogaso un milione e 325mila euro per la realizzazione di una struttura sportiva polivalente, annessa all’edificio scolastico. Il finanziamento è stato assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità ed è relativo al Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Trimmeliti: «Dopo il Bando Sport e Periferie da cui il nostro Comune ha ottenuto 700mila euro, altro grande traguardo raggiunto per il nostro paese».