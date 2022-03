Bando “Sport e Periferie”: ecco i Comuni del Vibonese destinatari dei finanziamenti

Ben 39 milioni di euro andranno a finanziare progetti presentati dai comuni calabresi che hanno partecipato al bando “Sport e Periferie”, di cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva. E rispetto alla graduatoria provvisoria la Calabria guadagna un milione per la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. Dell’importante progetto per lo sport, voluto dal Governo Conte, beneficeranno ben 62 Comuni. [Continua in basso]

«Un dato – dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio – che dimostra l’interesse che ha suscitato questa iniziativa e la bontà dei progetti presentati dalle amministrazioni comunali, cui va il mio plauso. Sono convinto che grazie al potenziamento dell’offerta in ambito sportivo questi finanziamenti potranno offrire una grande opportunità di crescita e rivalsa a tante aree del nostro territorio offrendo possibilità di inclusione sociale, aggregazione e condivisione ai nostri ragazzi». Questo il finanziamento complessivo provincia per provincia. Catanzaro: 6.568.902,47 di euro; Cosenza: 17.648.031,84 di euro; Crotone: 7.744.631,13 di euro; Reggio Calabria 3.731.329,08 di euro; Vibo Valentia 3.391.773,66 di euro. Questi, invece, i Comuni del Vibonese destinatari dei fondi. Filogaso: 700.000,00 euro; Mileto: 678.515,00 euro; San Calogero: 615.000,00 euro; Asd Sant’Onofrio Calcio: 699.759,64 euro; Serra San Bruno: 698.499,00 euro.