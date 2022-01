Programma Mangiaplastica, fondi ai Comuni del Vibonese per ridurne il consumo

Il Programma Sperimentale Mangiaplastica premia anche i Comuni del Vibonese. È stata, infatti, pubblicata dal Ministero della Transizione Ecologica, guidato dal ministro Roberto Cingolani, la graduatoria nazionale dei progetti ammessi al finanziamento, approvata con un decreto del 27 gennaio. Quattro, dunque, i Comuni della provincia di Vibo Valentia a cui sono stati destinati complessivamente 7𝟮.𝟬𝟬𝟬 euro: si tratta delle amministrazioni di Polia (14.396,00 euro); Nicotera (27.450,00 euro); Capistrano (15.000,00 euro); Filogaso (14.945.00 euro). Obiettivo dichiarato del Ministero è quello di promuovere l’acquisto di eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne il volume favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare da parte delle amministrazioni comunali attraverso l’erogazione di un finanziamento ad hoc. [Continua in basso]

Da domani, inoltre, 31 gennaio, riapre nuovamente lo sportello del Programma Sperimentale Mangiaplastica a cui i Comuni potranno presentare domanda di contributo per l’acquisto appunto di eco-compattatori. Il programma del progetto finanzia ai Comuni l’acquisto di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti. In particolare, ogni ente locale può ricevere un contributo di 15mila euro per eco-compattatori di capacità media; 30mila euro invece per eco- di capacità alta. La dotazione stanziata per il 2022 è di 5 milioni di euro. La misura prevede ulteriori risorse anche per le annualità 2023 e 2024. I Comuni possono presentare le richieste di contributo dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Invitalia pubblica amministrazione digitale. Le richieste sono valutate, secondo i criteri individuati dal decreto attuativo del Programma, in base all’ordine cronologico di presentazione. Il beneficio sarà corrisposto ai Comuni ritenuti ammissibili fino a esaurimento dei fondi disponibili per l’anno 2022.

«Di plastica se ne produce fin troppa – afferma Riccardo Tucci, deputato vibonese del Movimento 5 Stelle – e per limitarne la produzione abbiamo pensato di agevolarne il riuso e riciclo dotando i comuni di eco-compattatori. Dai tempi delle nostre iniziative Plasticfree il Movimento 5 Stelle è stato sempre in prima linea su questo fronte. Voglio sperare i Comuni beneficiari sappiano fare buon uso di questi fondi».