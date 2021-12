Lavori sulla condotta dell’Alaco nel Vibonese, disagi nell’erogazione dell’acqua potabile: ecco dove

Siamo alle solite: a causa di alcuni interventi di manutenzione lungo la condotta dell’Alaco, previsti nella giornata di domani, potrebbero verificarsi dei problemi nell’erogazione dell’acqua potabile in alcuni comuni del Vibonese, tra cui quello di Vibo Valentia. È la stessa Sorical – società che gestisce l’impianto di potabilizzazione dell’Alaco – a darne notizia in una breve nota stampa. «Si informa che per lavori di riparazione di una perdita sulla condotta adduttrice dell’Alaco, si potrebbe verificare una carenza idrica nei Comuni interessati. L’erogazione sarà interrotta domani, 28 dicembre, dalle ore 12,30 alle ore 17. L’intervento sarà effettuato nel territorio comunale di Pizzoni». Questi dunque i territori interessati: comune di Vibo Valentia, frazione Vena Superiore, Media e Inferiore, Vibo Marina zona alta (serbatoio Sant’Andrea), ospedale civile “Jazzolino”, Scuola allievi agenti di polizia, casa circondariale, serbatoio di Vibo-Pizzo. Comune di Stefanaconi e di Gerocarne, frazione Sant’Angelo.