Mileto dedica una via a Natuzza, cresce l’attesa per l’apertura al culto della grande chiesa voluta dalla mistica

Mileto dedica una via a Natuzza Evolo. Nata e vissuta a Paravati, è una delle mistiche più amate e conosciute in epoca moderna. Una donna dotata di grande carisma e una fede incrollabile che dedicò la vita ad alleviare le sofferenze altrui. Una esistenza condotta nella semplicità a stretto contatto con la sua comunità e la chiesa locale. Natuzza morì nel 2009 ma il suo ricordo e il suo esempio di vita sono tutt’oggi vivissimi. Il 6 agosto la chiesa della Villa della gioia di Paravati, da lei fortemente voluta, sarà aperta al culto. L’annuncio era stato formulato dal vescovo Attilio Nostro proprio nel marzo scorso. [Continua in basso]

Nelle scorse ore, quindi, sulla scia delle iniziative in vista della cerimonia ufficiale di inaugurazione, l’amministrazione rappresentata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, ha concretizzato quanto già stabilito a seguito di delibera di giunta comunale il 2 settembre 2021 con il cambio di denominazione di via Umberto I in via Natuzza Evolo.

