Vibo Marina, il concerto della Pro loco apre gli eventi d’inizio estate

Vibo Marina dà il via agli eventi della nuova stagione estiva con il “Concerto d’inizio estate” che si terrà domani, 24 giugno, alle ore 21:00, nel santuario “Stella Maris”, la prima chiesa vicina al porto. «Dopo due anni di sosta – riferiscono gli organizzatori -, con un grande bisogno della comunità d’incontrarsi e stare insieme, nel rispetto delle regole, riprende la tradizionale iniziativa organizzata dalla Pro Loco Aps e dalla parrocchia di Vibo Marina. Un momento di educazione alla bellezza e di promozione del luogo, quest’anno anche occasione di riflessione quale “Musica per la pace”». [Continua in basso]

Sul concerto in sé, continuano poi: «Si prevede molto interessante, per la presenza di una formazione strumentale assai originale composta da due strumenti storicamente diversi e singolari quali l’organo a canne ed il sassofono che, “unendosi in armonia”, accompagneranno il canto del soprano, creando una sonorità completa e suggestiva. Sarà una serata particolare e con musicisti impegnati di grande rilievo: il maestro Diego Ventura all’organo, il maestro Antonietta Pisano come soprano, il maestro Marianna Polito al sax».



In programma tanta musica da ascoltare dal vivo, con brani di Clerambault, Bach, Dandrieu, Zajc, Petrali, Piazzolla,Bozza, Gomez. Il Santuario “Stella Maris” di Vibo Marina racchiude tra l’altro nel suo interno un organo a trasmissione meccanica con 400 canne, costruito negli anni ’80 dalla famiglia Offner Orgelbau Meifler, artigiani della Baviera. Munito di caratteristiche sonore singolari è uno strumento importante per accompagnare la liturgia, utile anche in concerti per organo come quello che si terrà domani, a cui sono invitati tutti i cittadini.