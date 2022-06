Vibo Marina invasa da topi e insetti, la Pro loco chiede una disinfestazione straordinaria

«Sono pervenute alla Pro loco Aps di Vibo Marina diverse segnalazioni provenienti da cittadini e turisti i quali lamentano una inconsueta, fastidiosa e numerosa presenza di scarafaggi, topi, zanzare e altri insetti nei centri di Vibo Marina, Bivona, e Porto Salvo». Questo il testo della segnalazione, datata 8 giugno 2022 e rimasta priva di riscontro, con cui l’associazione turistica Pro loco Aps di Vibo Marina ha richiesto all’Asp di Vibo Valentia, al responsabile del Dipartimento Prevenzione e al responsabile Igiene e Sanità Pubblica della medesima azienda sanitaria, un intervento di disinfestazione straordinaria sul territorio delle frazioni costiere del Comune di Vibo. [Continua in basso]

«Si invitano gli uffici in indirizzo, ognuno per la parte di sua competenza – prosegue la richiesta – a volersi adoperare per i necessari interventi al fine di avere un ambiente più salubre ed accogliente in vista dell’imminente stagione estiva».

A causa delle levate temperature di questi giorni, insetti e zanzare proliferano in maniera preoccupante, mentre sempre più frequenti sono gli avvistamenti di colonie di ratti che si aggirano indisturbati in diverse zone del territorio costiero. Certamente non un bel biglietto da visita, che ha indotto la Pro loco ad invitare gli organi competenti ad intervenire con una certa urgenza.

