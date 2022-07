Alluvione Vibo Marina, la Pro loco: «Un 3 luglio trascorso quasi nel silenzio»

Il sodalizio di Vibo Marina ha proposto una stele per ricordare le vittime del tragico evento. Tra i morti anche il piccolo Salvatore Gaglioti: «Ferite ancora aperte e danni non riparati»

La data del 3 luglio trascorsa «in un silenzio che fa riflettere, senza alcuna iniziativa da parte di amministrazioni e politica». Lo scrive in una nota la Pro loco di Vibo Marina ricordando la tragica alluvione del 2006 e le «tante ferite ancora aperte nelle famiglie delle vittime e nelle Comunità locali, i molti danni ambientali ancora non riparati nei territori di San Pietro-Longobardi-Bivona- Vibo Marina». Una giornata nella quale si sarebbero dovuti «riaffermare i buoni propositi soprattutto nella prevenzione, accelerare gli interventi necessari perché non si ripetano più tali drammi». [Continua in basso]

L’alluvione «provocò la morte di tre care persone lungo la SS 18, travolti da un’immane cascata di acqua e fango proveniente dalla collina sovrastante, del piccolo Salvatore Gaglioti di 15 mesi, dello zio Ulisse Gaglioti e di Nicola De Pascale entrambi guardie giurate per i quali si propone, con la collaborazione di tutti, di innalzare il prossimo anno una stele in un luogo della memoria». «Un disastro per il quale – evidenzia la Pro loco – i procedimenti giudiziari, tra prescrizioni ed assoluzioni, sembrano rinviare la colpe alla natura – al fatalismo ed all’ imprevedibile- mentre è evidente un rapporto da tempo spezzato tra uomo e natura non ancora risanato, con cui forse dovremo imparare a convivere.

Nel frattempo – sottolinea il sodalizio- permane preoccupante Il dissesto idro-geologico dalla collina di Vibo città al mare di Vibo Marina-Bivona; non appaiano evidenti programmi di gestione delle acque meteoriche dalla pioggia-al mare, interventi per la prevenzione di incendi e costruzioni, l’adeguamento dei fossi canali tra cui l’allargamento nei sottopassi ferroviari da tempo annunciato, il completamento del piccolo bacino d’espansione di Porto Salvo».