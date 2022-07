Bike sharing: a Tropea riattivato il servizio con due nuove ciclostazioni

Riattivato dal Comune di Tropea il servizio di bike sharing partito già lo scorso anno. Due nuove ciclostazioni, una in località Rocca Nettuno, l’altra in località Carmine, vanno ad ampliare il raggio del servizio e l’utenza servita. La flotta di 11 veicoli è stata potenziata con ulteriori 11 ebike che verranno rese disponibili entro fine settimana. Posizione delle ciclostazioni: Largo San Michele, coordinate: 38.677205, 15.897716; Villa “Ghirlanda”, via Montevideo, coordinate: 38.676484, 15.895114; Rocca Nettuno, coordinate: 38.671864, 15.887089: Michelizia, coordinate: 38.675653, 15.903218. Funzionamento del servizio: l’operazione di prelievo della bici verrà gestita direttamente dall’app youMove Sharing Maas scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play. Per la consegna della bici l’utente aggancia la ebike, accompagnandola, alla struttura senza alcuno sforzo. L’app permette di monitorare, in tempo reale, la disponibilità delle bici, i posti liberi e di effettuare il pagamento della tariffa di noleggio. Il sistema delle tariffe: scatti da 30 minuti di 1,00 euro per la prima ora; scatti da 30 minuti di 1,50 per la seconda ora; scatti da 30 minuti di 2,00 euro per la terza e la quarta ora; scatti da 30 minuti di 3,00 euro per la quinta ora e quelle successive.



«È possibile – fanno sapere dal Comune – superare le 5 ore di utilizzo continuativo della stessa bicicletta fino ad un massimo di 7 ore. Al superamento di tale limite, troveranno applicazione le penali indicate al punto 18. In mancanza di credito sufficiente che deve essere pari o superiore ad 3,00 euro, il profilo verrà temporaneamente sospeso fino al ripristino del credito minimo per potere utilizzare il servizio. Non vi sono limitazioni al numero di prelievi giornalieri delle biciclette pubbliche».