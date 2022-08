A Parghelia vietato l’accesso in spiaggia nelle ore notturne: l’ordinanza del sindaco

Il provvedimento, adottato al fine di «arginare episodi di teppismo e vandalismo», sarà in vigore per tutto il mese di agosto. Previste sanzioni per i trasgressori

Anche quest’anno a Parghelia sarà vietato accedere alle spiagge nelle ore notturne. Il sindaco Antonio Landro, infatti, nelle scorse ore ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura al pubblico dalle ore 22.30 alle ore 6.00, fino al 31 agosto, delle seguenti spiagge: dalla foce del Torrente la Grazia alla spiaggia di Vardano, Vardanello e Michelino.

Il provvedimento è stato adottato per «la necessità e l’urgenza di arginare episodi di teppismo e vandalismo sulle spiagge libere e in concessione nel corso delle ore notturne».

Nell’ordinanza viene specificato che alle suddette spiagge è vietato l’ingresso sia da accessi pubblici che privati. Potranno accedervi solo gli addetti o i dipendenti delle attività balneari e commerciali per manutenzione e vigilanza. Ogni altra attività dovrà essere preventivamente autorizzata. Infine, si ordina che «l’uso delle capanne esistenti è consentito dalle ore 8.00 alle 20.30». Per i trasgressori sono previste sanzioni che vanno dai 280 ai 560 euro.