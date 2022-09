Zungri, eccesso di batteri coliformi nell’acqua: scatta il divieto di utilizzo

Il sindaco di Zungri, Francesco Galati, ha firmato un’ordinanza con cui vieta l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano nella zona alta del centro abitato, la cosiddetta “zona Piano”. La decisione è arrivata dopo che le analisi batteriologiche sull’acqua prelevata presso la fontana pubblica sita in via Case Sparse, hanno evidenziato il superamento del valore dei parametri microbiologici relativi ai batteri coliformi. [Continua in basso]

L’ordinanza, in particolare, dispone che l’acqua non venga utilizzata per uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio di apparecchiature sanitarie, lavaggio di oggetti per l’infanzia, (biberon, contenitori pappe etc.). Il divieto è stato disposto in via preventiva e cautelativa e sarà valido sino a nuova disposizione. Nel frattempo l’acqua potrà essere usata solo per la pulizia della casa, del funzionamento degli impianti sanitari e per l’igiene della persona con l’esclusione sopra specificata.

Il sindaco, inoltre, ordina «al gestore del servizio idrico, ditta Ciluzzo Cesare e alla società Studio Mazzeo S.c.r.l. incaricata per effettuare analisi di rutine chimico fisiche e microbiologiche, di mettere in atto i provvedimenti necessari a rimuovere le cause che hanno determinato il superamento dei parametri di cui in premessa. L’amministrazione Comunale nell’immediatezza provvederà a fare eseguire l’intervento di clorazione per fare rientrare i parametri alla normalità».

