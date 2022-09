Primo giorno di scuola, a Mileto inaugurato il plesso Morabito

Tra inaugurazioni e cerimonie, anche Mileto ha dato il via al nuovo anno scolastico. Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha salutato con grande entusiasmo il ritorno in classe degli studenti: «Sono stati due anni terribili quelli del Covid che – ha dichiarato – hanno segnato la vita dei nostri cari ragazzi e dell’intera compagine scolastica. Quest’anno le attività riprendono senza limitazioni e si spera sempre in bene e in meglio». [Continua in basso]

Dal punto di vista dell’edilizia scolastica «l’Amministrazione da me guidata, sin dal suo primo anno di insediamento, ha dimostrato con i fatti di essere sensibile alle problematiche che si sono di volta in volta presentate, mettendo in campo molte energie per cercare di risolvere i problemi atavici del territorio. Ricordo intanto – ha fatto presente il primo cittadino – la prima manifestazione nel Foro Boario con la partecipazione del prefetto Zito, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, di cui conserviamo immagini bellissime. Immediatamente abbiamo attivato le procedure per gli appalti della Scuola Morabito e dell’asilo Sorelline d’Onofrio».

Oggi l’inaugurazione del plesso Morabito «dopo lavori durati 2 anni. Vorrei ricordare – ha specificato Giordano – che il primo lotto che aveva riguardato il primo piano aveva tenuto fuori le scolaresche per ben 5 anni (ospitate a Calabrò). Nel frattempo abbiamo voluto investire altre risorse rispetto al progetto principale che hanno riguardato gli impianti antincendio, per la complessiva somma di 110mila euro, che si sono aggiunti alle 700mila euro del progetto iniziale. Ci ritroviamo quindi un edificio grande, spazioso e anche sicuro sotto il profilo sismico». Gli interventi «hanno riguardato la messa in sicurezza a partire dalle fondamenta, continuando con i pilastri e i muri maestri, nonché con il rifacimento degli impianti elettrico e idrico» ha poi ricordato il sindaco ringraziando per l’impegno ufficio tecnico, direttore dei lavori e ditta esecutrice. [Continua in basso]