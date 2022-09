Vibo Marina, l’Amerigo Vespucci riparte e gli alunni danno il benvenuto – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Non solo disagi causati dai bus in ritardo e dai lavori stradali. Il primo giorno di scuola a Vibo Valentia ha visto anche l’entusiasmo di studenti e docenti in numerosi istituti che hanno ripreso l’attività senza intoppi, anzi con una marcia in più. Come a Vibo Marina, dove la ripresa delle lezioni all’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci è stata una vera e propria festa, con gli alunni impegnati a dare il benvenuto al nuovo anno scolastico. Accoglienza in grande stile per scolari e insegnanti, con tanto di inno nazionale eseguito dall’orchestra giovanile diretta dal maestro Mamone. «L’Amerigo Vespucci è una scuola complessa – afferma il dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti -. Un laboratorio di innovazione e di ricerca. Abbiamo un corpo docente super che può contare sulla collaborazione delle famiglie dei ragazzi che hanno sempre dimostrato di sostenerci in ogni nostra iniziativa. Ci sono tutte le carte in regola e gli strumenti per fare delle belle cose».