Asilo nido comunale di Vibo: ecco la graduatoria definitiva dei bimbi ammessi

Approvata nella giornata di oggi, 21 settembre, con determina dirigenziale, la graduatoria definitiva relativa ai bambini aventi diritto alla frequenza dell’asilo nido comunale per l’anno scolastico 2022/2023. A firmare la determina la dirigente alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia Adriana Teti. Tale graduatoria è soggetta a scorrimento, in caso di rinuncia, sempre nel rispetto del numero complessivo di 53 bambini, la cui frequenza all’asilo nido è ammissibile. Tale scorrimento sarà operativo automaticamente, senza bisogno dell’adozione di ulteriore approvazione. Il bando per le iscrizioni all’asilo nido comunale era stato pubblicato da Palazzo Luigi Razza quasi a fine luglio. La durata del servizio – lo ricordiamo – è fissata dal 15 settembre 2022 e fino al 30 giugno 2023. Il calendario di apertura, invece, sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00, il sabato dalle 8,00 alle 12,00, comprensivo di mensa. Sono escluse le festività natalizie, del Santo Patrono, quelle pasquali e tutte le altre previste dal calendario scolastico. [Continua in basso]

Elenco ammessi per conferma iscrizione anno precedente anno scolastico 2022/2023

N. Progr. Cognome Nome 1 CICONTE KATRYNE 2 GRILLO LORENZO 3 GATTUSO ALESSIO 4 BARBA ANDREA 5 LAUDONIO FRANCESCO 6 COSENTINO RAFFAELE 7 DI LEO DILETTA MARIA 8 ASSISI FAUSTO 9 COLELLI LORENZO 10 RAMONDINO GIORGIA 11 BARILLARO CAMILLA 12 ITALIANO IACOPO 13 LO TORTO LORENZO 14 FERRARO SARA 15 MAMONE MAURIZIO 16 CAMBARERI AURELIO 17 CALOIERO ARMANDO 18 LIOTTI SARA 19 PERINI LEONARDO 20 MILANO ENRICO 21 CALLIPO ANDREA 22 MORELLI MICHELE 23 MORELLI GIORGIA 24 TETI MONTESANO FRANCESCA 25 CARNOVALE DILETTA

Elenco ammessi nuova iscrizione anno scolastico 2022/2023

N. Progr. Cognome Nome Punteggio 26 FIUMANO’ ARYA 15 27 GRECO AMBRA 14 28 RAVENNA REBECCA ANTONIETTA 13 29 PRESTAGIACOMO ANTONIO 10 30 RANITI SOFIA 10 31 CONGESTRI’ GABRIEL 9 32 RAVENNA AZZURRA 8 33 FRANZONI SOLE 8 34 FIGLIANO IOLE 8 35 ANDREOTTOLA JACOPO MARIA 8 36 CAMBARERI DANIEL 7 37 MANDALITI NICOLA 7 38 RAFFA LORENZO 7 39 SORRENTINO DOMENICO 7