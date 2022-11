Filogaso, procedono i lavori per il centro sportivo polivalente

Nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020”, il Comune di Filogaso guidato dal sindaco Massimo Trimmeliti è risultato beneficiario di un fondo per la “Realizzazione di centro sportivo polivalente con annessa foresteria per la pratica sportiva anche di atleti con disabilità nel comune di Filogaso” per la somma complessiva di 700mila euro approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo sport, del 12 aprile 2022. Il progetto esecutivo dell’opera, già approvato nel 2020, ha necessitato, tuttavia, di una rimodulazione mediante l’aggiornamento dei prezzi delle singole categorie di lavoro. Per la struttura sportiva sono in essere gli interventi di realizzazione della pavimentazione da destinare a campo polivalente; copertura con struttura composta da arcate reticolari portanti; demolizione e ricostruzione dello spogliatoio esistente. Proseguono, dunque, i lavori per l’importante centro sportivo polivalente con annessa foresteria per la pratica sportiva anche di atleti con disabilità.

LEGGI ANCHE: Comune di Filogaso, deliberato l’aumento delle indennità per gli amministratori

Tags

filogaso

Articoli correlati