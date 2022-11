Addio al dottor Demonte, Gelanzè: «Professionista serio e scrupoloso»

L’improvvisa scomparsa del dottor Antonio Demonte, 62 anni, responsabile del Servizio sanità, igiene ed infettivologia dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, ha suscitato una ondata di commozione in città. A prendere la parola anche Cesella Gelanzè, architetto, che ha voluto ricordare il professionista con un breve messaggio. «A volte – scrive – la politica produce anche qualcosa di bello e di buono. Nel mio caso mi ha offerto di conoscere e frequentare una “persona bella”, non nel significato di aritocratica o altolocata per cui nulla avrei da obiettare, ma neanche da prediligere nella scala delle mie preferenze amicali, piuttosto nel suo significato primordiale di chiaro e limpido, come una giornata di bel tempo o come il mare quando è calmo e luminoso». [Continua in basso]

«Antonio Demonte – aggiunge – era questo, professionista serio, attento e scrupoloso si, ma quello che lo rendeva unico era l’umanità che in lui non ha mai lasciato il posto ad atteggiamenti che denotassero presunzione o peggio arroganza… Da un incontro, nato per un percorso politico poi irrealizzato nella sua compiutezza che per questo ha privato il proscenio di una figura valida e non comune sotto tutti gli aspetti, è nata la nostra amicizia che, affondando le sue radici in una stima reciproca sincera e incommensurabile si è consolidata nel tempo. Resti un esempio, Antonio carissimo, da non dimenticare, per tutti coloro, come i tuoi veri amici, che si riconoscono nell’umiltà e nella bontà che hanno fatto di te un vanto per Annamaria e Giuseppe».

LEGGI ANCHE: Addio al dottor Demonte, De Nisi: «Punto di riferimento per l’intero vibonese»