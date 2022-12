Poste Italiane: a Nicotera un annullo filatelico dedicato alla Giudecca ebraica

Poste Italiane ha attivato per mercoledì 21 dicembre, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “La Giudecca di Nicotera faro dell’ebraismo calabrese – Festa della Luce – 21.12.2022 – 89844 Nicotera (Vv)”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la sala consiliare del Comune di Nicotera, ubicata su Corso Umberto I, dalle ore 15,30 alle 20. L’annullo postale è stato richiesto dal Centro Italiano di Protezione civile – Gruppo Nicotera. Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo sportello filatelico di Poste Italiane Spa Tropea, via Coniugi Crigna (tel. 0963-604449). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.

