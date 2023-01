Truffe agli anziani e fragili, a Briatico i carabinieri incontrano i cittadini

Il centro polifunzionale di Briatico ospiterà questo pomeriggio, dalle 16.30, un importante appuntamento sul tema delle truffe. L’iniziativa viene realizzata grazie all’impegno della locale stazione dei carabinieri in intesa con il Comando provinciale di Vibo Valentia. L’appuntamento viene concretizzato a seguito dell’aumento degli episodi di truffa ai danni di anziani e persone fragili. Avvenimenti che, nelle scorse settimane, non hanno risparmiato il comprensorio locale. Il meccanismo è collaudato. I truffatori si presentano come avvocati o forze dell’ordine chiedendo denaro o gioielli come risarcimento per presunti incidenti stradali causati da parenti. In altri casi, viene addirittura paventato l’arresto di un congiunto. Per tali ragioni, l’iniziativa a Briatico diventa un momento di confronto per ribadire ai cittadini l’importanza di diffidare dinnanzi a tali richieste e sollecitare l’intervento delle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE: Simulano incidente nel Vibonese e “spillano” denaro ad un’anziana, si indaga per truffa

Creano un blocco stradale e rubano un’auto, indagini nel Vibonese

Tags

briatico

Articoli correlati