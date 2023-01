Vibo, esperti da tutto il mondo per parlare della Dieta mediterranea di Nicotera

La Dieta mediterranea di Nicotera al centro di un convegno organizzato dalla Filitalia International di Vibo Valentia, che si terrà venerdì 20 gennaio alle ore 17:30 nella sala Cev di Palazzo Gagliardi. «A partecipare all’evento – è scritto in una nota di Filitalia – ci saranno luminari della medicina, ricercatori e medici, con lo scopo di promuovere ancora di più un patrimonio che la Calabria ancora non sfrutta a pieno. I lavori, che saranno condotti dal nostro direttore e presidente della Filitalia di Vibo Valentia, Nicola Pirone, saranno aperti dal saluto della presidente della Filitalia International, Casa Madre di Philadelphia, Paula Bonavitacola. Successivamente si passerà agli interventi con gli ospiti di caratura internazionale. Il primo sarà il professor Pasquale Francesco Nestico, (Md, Facc. clinical professor of Medicine (Cardiology), Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University di Philadelphia) che si occuperà de “La dieta Mediterranea vista dagli occhi di un Cardiologo”». [Continua in basso]

Dopo il cardiologo nativo di Isca sullo Ionio e fondatore della Filitalia International, toccherà ad Antonio Montuoro, direttore dell’Osservatorio Dieta mediterranea e presidente dell’Accademia della Dieta mediterranea di Nicotera, che si soffermerà sulla “Dieta mediterranea e lo stile di vita”. Il terzo intervento toccherà alla dottoressa Adele Cinquegrana, neo laureata in Scienze nutraceutiche e alimenti funzionali, che si occuperà degli “Alimenti funzionali della Dieta mediterranea”. Dall’Italia ai Caraibi, dove le similitudini con i cibi nostrani sono numerose: su questo tema e sulla Dieta mediterranea per la prevenzione e il controllo delle malattie metaboliche a Cuba si occuperà la dottoressa Rocio Angulo Mendez dell’Università di Scienze mediche di Holguin. A chiudere il primo appuntamento scientifico, direttamente dalla California ci sarà infine la dottoressa Christen Kaplan, chief executive officer at Integrative Wholistic Diagnostics che parlerà della “Valutazione dei fattori metabolici attraverso lo strumento ANS (Autonomic Nervous System devise)”.



«L’obiettivo del chapter di Vibo Valentia della Filitalia International – conclude la nota – è quello di promuovere la Dieta mediterranea di riferimento di Nicotera nel mondo, con il coinvolgimento di studiosi e in particolare degli altri chapter in Italia e all’estero. In chiusura, l’Associazione contadini di Maierato offrirà ai presenti una degustazione dei prodotti tipici della Dieta mediterranea».

