Tropea, Luigi Giffone e quei bozzetti realizzati per il film “2001: Odissea nello Spazio”

di Saverio Caracciolo



Luigi Giffone è un architetto, ha vissuto e svolto la sua professione all’estero prima di decidere di ritornare a Tropea e di vivere i suoi ultimi anni nella città natale di suo padre Orazio. È nato e vissuto fino a vent’anni a Polistena (Reggio Calabria), nella villa dei nonni materni. I mesi estivi li trascorreva però a Tropea, e proprio qui all’età di tre anni ha vissuto un’esperienza che l’ha segnato. Qualche tempo prima era venuto a mancare il suo fratellino e i genitori tentavano di proteggerlo in ogni modo, per paura che gli capitasse qualcosa. Si trovavano in uno stabilimento balneare quando il medico Coccia, amico di suo padre, vedendo Luigi con una carnagione troppo bianca e sin troppo protetto dai suoi genitori, lo prese e lo gettò in mare. Il padre subito si tuffò per recuperarlo, ma prima ancora che accadesse Luigi ricorda di aver vissuto un’esperienza bellissima: non provava alcuna paura ad essere immerso in quell’acqua così chiara e dal colore verde smeraldo. Da qui nasce il suo forte legame con il mare e con Tropea. La sua storia raccontata nell’ultima puntata di LaC Storie.

