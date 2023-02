Vibo, buche e avvallamenti lungo viale Pertini: «Attendiamo interventi da mesi»

Manto stradale deteriorato e profonde buche che mettono a rischio la sicurezza degli utenti. I residenti dei quartieri siti lungo viale Pertini, a Vibo Valentia, chiedono interventi da parte del Comune. In realtà, le segnalazioni vanno avanti da mesi. Ma nulla si sblocca. Così stando al resoconto dei cittadini che mettono in risalto i pericoli per gli automobilisti che quotidianamente, residenti e non, percorrono l’arteria. Una strada assai frequentata perché mette in collegamento Vibo centro con le zone periferiche. Il “balletto” delle segnalazioni ha origine durante il periodo estivo. Sono gli stessi abitanti a far presente alla compagine amministrativa l’urgenza di predisporre una manutenzione della carreggiata: «Non è mancato l’interesse dell’assessore Giovanni Russo che – evidenzia Gianluca Vasapollo, residente – ha effettuato un sopralluogo. I fatti risalgono ad agosto. In tale circostanza, l’esponente della giunta Limardo si era prodigato a sollecitare presso la sede comunale un tempestivo intervento. Quindi venivamo rassicurati che, dopo le festività del Ferragosto, si sarebbe proceduto al ripristino. Al caso si era interessato anche Stefano Soriano con una interpellanza in seno al Consiglio comunale». [Continua in basso]

Porzione di marciapiede crollata

A sei mesi di distanza, però, tutto tace. E intanto l’arteria continua a registrare nuovi avvallamenti: «Dopo tutto questo tempo – aggiunge il professionista vibonese– l’unico intervento ha riguardato il posizionamento delle transenne, che sono state successivamente rimosse perché stringevano pericolosamente la carreggiata. Null’altro, se non qualche rassicurazione di presa in carico della criticità esistente lungo il trafficato viale. E intanto – aggiunge Vasapollo – le auto continuano a registrare danni». Si segnala anche una porzione di marciapiede crollata. Un cedimento che, specie con la pioggia, causa allagamenti: «Mancano canali di scolo adeguati, per non parlare dei fili elettrici in bella mostra». L’esasperazione spinge anche a proposte limite: «Come residenti siamo anche disposti a farci carico per l’acquisto del materiale necessario al ripristino della carreggiata. Che altro possiamo fare?».

