San Nicola da Crissa, non funzionano i termosifoni: scuola media chiusa

Scuola secondaria di primo grado chiusa oggi a San Nicola da Crissa. Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Condello con un’apposita ordinanza, in cui si dà come motivazione i lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento. Un provvedimento adottato «al fine di tutelare la salute degli utilizzatori della struttura» e arrivato in seguito a una segnalazione circa il malfunzionamento dei termosifoni. Da qui la verifica da parte dell’ente che ha rilevato delle criticità e dunque la necessità di intervenire, anche in considerazione del fatto che «l’eccezionale ondata di freddo in atto potrebbe comportare pregiudizio per l’incolumità del personale scolastico (docenti, personale Ata e studenti)».

