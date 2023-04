Comune di Vibo, Falduto: «Nell’ufficio anagrafe presto un nuovo impiegato»

L’assessore comunale di Vibo Valentia Michele Falduto fa il punto della situazione in merito al funzionamento dell’ufficio deputato al rilascio di importanti documenti, tra i quali la carta di identità. «Una problematica, attenzionata anche dagli organi di informazione – è scritto in una nota -, che nasce per via della carenza del personale dovuta ai pensionamenti e all’impossibilità per il Comune di Vibo Valentia, negli anni, di poter procedere a nuove assunzioni». «Ho da sempre prestato massima attenzione – afferma Falduto – alle segnalazioni che ci sono pervenute non solo dagli uffici stessi, ma anche dalla cittadinanza. Ritengo assolutamente legittime le doglianze dell’utenza, ed infatti dallo scorso agosto, coadiuvato dalla dottoressa Montesanti a cui va il mio personale ringraziamento per lo straordinario lavoro che porta avanti, ho sollecitato i dirigenti competenti affinché venisse individuata la soluzione più adatta e repentina per un giusto funzionamento dell’ufficio anagrafe. Oggi posso finalmente comunicare, per come assicuratomi dagli stessi dirigenti – conclude l’assessore Falduto – che dalla prossima settimana l’ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità verrà potenziato con una nuova unità lavorativa».

