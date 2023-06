Vibo, si conclude lo Street book Festival: il bilancio degli organizzatori

Cala il sipario sull’anteprima nazionale di Vibo Valentia dello Street Book Festival, la festa del libro e della lettura, importante progetto organizzato interamente dall’Associazione di promozione sociale “Book Project” con sede a Roma, che ha animato per 12 giorni il cuore della città, piazza Martiri d’Ungheria. Una kermesse letteraria di invito alla lettura, una grande rassegna itinerante che ha registrato una significativa affluenza di pubblico. L’evento, patrocinato dal Comune ospitante e guidato dal sindaco Maria Limardo, è stato fortemente voluto e sostenuto dall’assessore alla Cultura Antonella Tripodi in collaborazione con l’Assessore alle Attività Produttive Carmen Corrado e il delegato allo Sport e Spettacolo Antonio Schiavello, e si è concluso domenica 4 giugno. L’inaugurazione del villaggio culturale #SBF con i suoi 300 metri quadri d’esposizione è coincisa con uno degli appuntamenti di punta del Maggio dei libri vibonese, con la presentazione del volume della scrittrice di fama nazionale Patrizia Laquidara, “Ti ho vista ieri”, dell’editore nazionale Neri Pozza. Diversi gli incontri successivi che hanno creato occasioni importanti di promozione culturale e sociale. Altre iniziative hanno coinvolto le scuole e i bambini. Leggere insieme a loro fa aprire porte su mondi fantastici. La cultura ludica è una risorsa indispensabile per l’educazione, il benessere personale e sociale. Nel padiglione espositivo, per 12 giorni sono stati protagonisti i libri editi da oltre 50 case editrici sparse su tutto il territorio italiano. Dopo l’anteprima nazionale, si sta già lavorando per presentare il programma completo: per il mese di luglio hanno già confermato le città di Rimini, Riccione, Pescara e San Benedetto del Tronto, mentre per il mese di agosto saranno ben 30 le tappe in contemporanea dell’evento, tra cui il ritorno nella città di Vibo Valentia con il secondo appuntamento a Vibo Marina.

