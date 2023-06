A Ionadi ultimi giorni di scuola contrassegnati dall’attivazione del “Piedibus”

Interessante iniziativa promossa nel corso dell’ultima settimana di attività scolastica dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Ionadi. Nell’occasione è stato messo in atto il progetto “Piedibus”, teso ad accompagnare in classe e a riportare a casa gli alunni e le alunne della scuola primaria. Il Piedibus ha rappresentato un vero e proprio mezzo di locomozione pedonale, che partendo da un capolinea e seguendo un percorso prestabilito ha raccolto i “passeggeri” alle fermate predisposte lungo il tragitto, nel piano rispetto dell’orario prefissato. Composto da una carovana di bambini che andavano a scuola e da un gruppo di volontari, il servizio è stato reso in forma totalmente gratuita e nella massima sicurezza, con la possibilità per gli iscritti di riscoprire ancor di più il proprio territorio e di svolgere, allo stesso tempo, una salutare attività fisica. Molti gli obiettivi perseguiti, in ambito educativo e sociale. Tra questi – così come evidenziano l’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Signoretta e la Pro Loco presieduta da Enzo Pesce – quelli di promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità dei ragazzi nel percorso casa-scuola; combattere la sedentarietà; sviluppare l’attenzione mettendo in pratica le lezioni di educazione stradale; sensibilizzare i ragazzi sui temi dell’ambiente e limitare l’uso dell’auto contribuendo a ridurre l’inquinamento e a migliorare la qualità dell’aria. «A rendere possibile l’iniziativa – si aggiunge – sono stati l’impegno e l’entusiasmo delle cinque ragazze impegnate con la Pro Loco di Jonadi e con Promozione Italia nel percorso di Servizio civile universale. La sperimentazione è nata a seguito di incontri interlocutori tra l’assessore all’Istruzione Nicolina Corigliano e i rappresentanti dei genitori. L’idea è di replicare il progetto anche per il prossimo anno scolastico, con un opportuno coordinamento con l’Istituto comprensivo “Enotrio Pugliese” di San Costantino Calabro, che già oggi ha offerto la massima collaborazione».

