Tropea, si concludono al Santa Chiara i seminari formativi sulla “Riforma Cartabia”

Il ministro della giustizia Marta Cartabia

Tutto pronto per l’evento conclusivo del ciclo di seminari di formazione sulla “Riforma Cartabia”, promosso dalla Camera civile di Vibo Valentia, che si terrà giovedì 15 giugno alle ore 17 presso l’ex monastero di Santa Chiara a Tropea. Il tema di quest’ultimo incontro, verte sul “Giudizio ordinario di cognizione e procedimento semplificato, giudizio d’appello e giudizio di legittimità”. Introduce l’avvocato Francesca Taccone, segretario della Camera civile Vibo Valentia, seguita da Francesco De Luca presidente dell’Ordine avvocati Vibo Valentia e dalla presidente della Camera civile di Vibo Francesca Gradia. Relatori del seminario saranno invece Maria Laura Guarnieri, ricercatore di Diritto processuale civile presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro, che tratterà di “Rito ordinario, procedimento semplificato, ordinanze sommarie: verso un giudizio di cognizione più flessibile?”. Spazio poi al presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, Vincenzo Agosto, il quale si occuperà de “Le impugnazioni nel processo civile. Qualche aspetto di ritorno al passato, Il preludio al giudizio in Cassazione”. In ultimo, toccherà al consigliere della suprema Corte di Cassazione Giuseppe Cricenti che relazionerà su “II giudizio di legittimità. L’introduzione del rinvio pregiudiziale”. Moderatore dell’evento è l’avvocato Francesco Rotolo, socio della Camera civile di Vibo Valentia.

