Tropea, i primi diplomati del Turistico pionieri di un cambiamento nel comparto scolastico

Si sono conclusi da poco gli esami di Stato che hanno visto il completamento del ciclo di studi degli studenti delle classi VA e VB dell’Istituto tecnico per il turismo. L’anno scolastico 2022-2023 è dunque un anno particolarmente significativo, poiché segna l’inizio di una nuova fase che vede il concretizzarsi per forma e sostanza del nuovo indirizzo di studi dell’Istituto d’istruzione superiore “P. Galluppi” di Tropea. L’indirizzo turistico, nato pochi anni fa, ha progressivamente sostituito l’Istituto professionale per i servizi commerciali.

Scelta, questa, fortemente voluta dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli il quale ha tenuto conto delle potenzialità e delle prospettive di lavoro offerte dal contesto territoriale, la cui economia si basa principalmente sul turismo. I neo diplomati sono i pionieri di un cambiamento importante che, partendo da una lunga tradizione, ha dato avvio ad un rinnovamento che prevede dei percorsi in grado di formare professionalità qualificate nel settore turistico. Il Turistico, offre infatti agli studenti la possibilità di approfondire poco alla volta le loro competenze in ambito turistico, assieme ad una formazione a carattere tecnico-aziendale ed amministrativo in ogni settore del turismo, dando nello stesso tempo molto spazio allo studio delle lingue. Gli studenti saranno inoltre in grado di comunicare in lingua straniera, elemento indispensabile per lavorare in un settore in cui i clienti sono sempre più internazionali. «Con grande soddisfazione dei risultati raggiunti – ha dichiarato Cutuli -, auguriamo ai nostri studenti un brillante futuro professionale».

