Ritardi nei ripristini stradali a Vibo Marina e Bivona, scattano le sanzioni alle ditte

“Tolleranza zero verso le ditte impegnate in interventi su reti e infrastrutture del territorio comunale di Vibo che non adempiono a quanto previsto dal contratto, specie in termini di ripristini stradali e rispetto del cronoprogramma, violando le norme del Codice della strada in materia di sicurezza pubblica”. L’amministrazione guidata dal sindaco Maria Limardo ha dato mandato agli uffici di Polizia municipale di effettuare mirati controlli sul rispetto dei lavori che si stanno eseguendo, in particolare, nelle frazioni marine, e che sono stati al centro di diverse riunioni in Comune, nei mesi scorsi, tra l’assessore Giovanni Russo, lo stesso sindaco Limardo e i rappresentanti delle imprese. “A Vibo Marina, gli agenti della Municipale hanno riscontrato ritardi in merito ai ripristini e bitumazione di viale delle Industrie e delle aree circostanti, ricadenti nel quartiere Pennello. Mentre su via del Pescatore, a Bivona, dove è in corso la posa in opera della rete di metanizzazione, è stato contestato il ritardo nella posa e dunque il mancato ripristino a regola d’arte della rete stradale oggetto degli interventi. Per tali motivi sono state elevate le relative sanzioni. Abbiamo avuto modo, più volte – affermano dall’amministrazione comunale – di interloquire con le ditte impegnate nelle opere stradali. Ci siamo sempre mostrati aperti al dialogo, ma altrettanto fermi nell’intimare che nessuna violazione o ritardo verranno tollerati. Per tale motivo la Polizia municipale sta elevando le dovute sanzioni ai trasgressori. Non intendiamo accettare ritardi nei lavori o opere eseguite in maniera approssimativa”.

LEGGI ANCHE: Piscina di Vibo, Soriano(Pd): «Manca la volontà politica di portare a compimento l’opera»

Comune di Vibo, Santoro: «L’operato fallimentare dell’amministrazione ha ingessato la città»

Acqua non potabile a Vibo, Lo Bianco: «Fallimento di tanti anni di amministrazione pubblica»

Vibo, il sindaco ordina la pulizia e manutenzione aree private: «I cittadini collaborino»