Emergenza idrica a Vibo: l’acqua torna potabile

Il sindaco Maria Limardo

Con la revoca del divieto di utilizzo dell’acqua, termina l’esasperazione di molti cittadini del capoluogo che per diverse settimane sono state alle prese con l’emergenza idrica causata dalla presenza di batteri coliformi ed escherichia coli nel liquido vitale. Torna infatti potabile l’acqua nella zona sud di Vibo. Ad affermarlo è il primo cittadino che ne ripristina l’uso ai fini umani, dopo l’esito rassicurante delle analisi. Il sindaco fa sapere che sono infatti rientrati i parametri anomali dell’acqua, per come comunicato, – oggi pomeriggio – al primo cittadino dal responsabile dell’Unità operativa e igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asp di Vibo, Giuseppe Barbieri.

