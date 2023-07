Comune di Vibo, approvato il progetto definitivo per l’asilo nido in viale della Pace

La giunta di Vibo ha approvato il Progetto Definito/Esecutivo relativo all’intervento “Realizzazione Asilo Nido in viale della Pace a Vibo Valentia”, per un importo complessivo da quadro tecnico economico di euro 1.584.000,00, di cui euro 1.440.000,00, a valere sui fondi di cui al decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il Pnrr 8 settembre 2022, n. 57, relative alla Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea Next Generation EU, ed euro 144.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili. il Responsabile Unico del Procedimento è l’ingegnere Onofrio Maragò, funzionario comunale. Pertanto, l’ente guidato da Maria Limardo, prosegue con le fasi finali pertinenti all’approvazione del Progetto definitivo e si avvia alla realizzazione dell’opera destinata ai bambini.

LEGGI ANCHE: Comune di Vibo, il sindaco: «Per gli asili nido chiesti fondi per circa 3 milioni e mezzo»

Maierato, realizzazione del nuovo asilo: il Comune procede con l’affidamento dei lavori