Il Comune di Serra beneficiario di un cospicuo finanziamento per la pubblica illuminazione

“Nell’ambito delle risorse Por Calabria, messe a disposizione dall’assessorato allo Sviluppo economico guidato da Rosario Varì, il nostro comune è beneficiario di 400mila euro per interventi rivolti alla riduzione dei consumi energetici”. A farlo sapere è il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari il quale ha spiegato che “i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione interesseranno, tra gli altri, il centro storico di Spinetto e le vie adiacenti (via Pisacane, via Silvio Pellico…), così come il centro storico di Terravecchia. Dai sopralluoghi effettuati sono diverse le zone, soprattutto a Spinetto, in cui questo intervento necessitava di essere fatto con urgenza. Utilizzeremo la tecnologia a Led conseguendo, oltre a un risparmio del 63%, anche la riqualificazione del centro storico che da anni pecca dal punto di vista illuminotecnico. Con questo intervento – ha concluso il primo cittadino – riusciremo ad efficientare il 90% di tutto il territorio comunale, proprio come stabilito nel nostro programma elettorale”.

