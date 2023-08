Vibo, al via le iscrizioni per l’asilo nido comunale: pochi posti e priorità ad alcuni bambini

Al via le iscrizioni per l’asilo nido comunale di Vibo Valentia per l’anno educativo 2023/2024. Benché questa corrente sia la settimana di agosto in cui è particolarmente “difficile” pensare al ritorno alla vita quotidiana, da come emerge da una determina vergata giorno 11 agosto, a firma della dirigente responsabile del Settore 2 delle Politiche sociali Adriana Teti, è necessario, invece, staccare dal relax delle ferie e procedere con l’iter delle iscrizioni – per coloro che ne sono interessati – all’asilo nido comunale, entro e non oltre giorno 1 settembre. I cancelli del plesso apriranno ufficialmente dal 14 settembre 2023 e chiuderanno il 29 giugno 2024; sull’albo pretorio del Comune di Vibo vi è un apposito avviso pubblico per la ricezione delle domande da parte delle famiglie interessate al servizio. La struttura sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 12:00 e il servizio comprenderà la mensa. Sono escluse le festività natalizie, del santo patrono, quelle pasquali e tutte le altre secondo calendario scolastico. Il numero dei posti disponibili per l’anno educativo 2023/2024 sarà di 48 unità con un possibile incremento del 10%, secondo quanto previsto dalla legge. La quota mensile per la frequenza, fissata dall’Assemblea dei sindaci dell’Ambito, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, ammonterà a 129 euro, senza prevedere esenzioni o riduzioni della quota mensile in base al reddito. In caso di più figli iscritti all’asilo nido, verrà applicata una riduzione del 50% dal secondo figlio in poi. La quota dovrà essere versata al Comune anche in assenza del bambino e nella fase di avviamento, indipendentemente dall’inizio effettivo della frequenza. Per il mese di settembre la retta sarà di 60 euro da versare entro il 5 del mese successivo insieme a quella del mese di ottobre.

Il servizio sarà cofinanziato con fondi e risorse finanziarie a valere sul Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, Fondo Zero – Sei annualità 2019, di cui potranno usufruire tutti i bambini residenti nei comuni dell’Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia. Per garantire la continuità educativa avranno precedenza i bambini già iscritti nell’anno precedente e in regola con i pagamenti delle rette. In caso di altri posti disponibili, saranno prese in considerazione le domande correttamente giunte, costituendo una graduatoria secondo i criteri indicati dal regolamento distrettuale: bambino da iscrivere con disabilità accertata; unico genitore/tutore convivente anagraficamente occupato; genitori conviventi anagraficamente entrambi occupati; un solo genitore/tutore convivente anagraficamente non occupato; genitori conviventi anagraficamente entrambi disoccupati; presenza in famiglia di fratelli minorenni con disabilità accertata; presenza nel nucleo anagrafico di ulteriori figli di età inferiore ai 10 anni per ciascuno. Con uno stesso punteggio avrà preferenza la presenza nel nucleo familiare di fratello frequentante il nido, di un bambino con disabilità accertata, del più piccolo di età e delle famiglie con minore capacità reddituale certificata dall’Isee. La graduatoria sarà provvisoria per sette giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito del Comune e i ricorsi eventuali dovranno giungere entro tale termine. Le istanze, compilate in ogni parte e complete dei documenti e delle notizie richieste, dovranno pervenire tramite Pec all’indirizzo del Comune di Vibo Valentia entro le ore 14:00 di giorno 1 settembre 2023. L’amministrazione controllerà la veridicità dei dati dichiarati, soprattutto riguardo alla composizione anagrafica del nucleo familiare, escludendo dal servizio in caso di difformità rilevata.

