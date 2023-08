Mongiana, don Peppino Scopacasa rivive in un murales realizzato dinanzi la chiesa

Nel caratteristico borgo dell’entroterra vibonese è stato realizzato un murales in memoria del parroco don Peppino Scopacasa, figura storica di Mongiana. Un personaggio conosciuto ovunque per il suo dinamismo e per la dedizione che ha riservato al piccolo centro delle Serre. All’interno dell’opera, realizzata dallo street artist Nicola Lucioli in arte Noah, sono raffigurati, oltre al sacerdote, luoghi importanti del paese quale la Fabbrica d’Armi, le Reali Ferriere e il laghetto Sambuco, quest’ultimo meta in questi giorni di migliaia di visitatori. E non poteva mancare nella rappresentazione artistica il grandissimo amico di don Peppino, “Peppinuzzu”, il quale viene ricordato da tutti per la sua infinita bontà e per la sua immensa simpatia. Si è voluto così creare un luogo, al centro del paese dinanzi la chiesa, che ricordasse queste straordinarie figure. Non a caso l’evento è stato realizzato in questo periodo che vede il ritorno dei tanti emigrati mongianesi. E’ stato Don Peppino, infatti, che ha istituito la famosa “Festa per il ritorno degli emigrati mongianesi”. Con l’occasione è stata organizzata, presso la Casa del Capitano a Mongiana, una Mostra esposizione che parla del parroco e della sua esperienza mongianese, promossa dall’associazione culturale MoMò, con il determinante contributo del dottor Vito Scopacasa, nipote di don Peppino, e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Mongiana. L’esposizione può essere visitata fino a domenica 20 agosto e mostra svariati oggetti e alcuni quadri dipinti durante le estemporanee di pittura che ricordano l’impegno del parroco. E’ un’occasione da non perdere per chi ricorda il sacerdote e le sue opere.

