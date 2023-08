Semina il panico nel Vibonese, appello del consigliere Russo: «Il neo assessore predisponga un Tso»

Sulla vicenda dell'uomo che in condizioni psichiche precarie si aggira per la città seminando il panico, il consigliere chiama in causa le politiche sociali del Comune

Il consigliere comunale Giuseppe Russo

In merito all’articolo pubblicato nelle scorse ore dalla nostra testata che ha riportato l’appello di una donna il cui marito, in condizioni psichiche precarie, si aggira a Vibo in stato confusionale seminando il panico tra la popolazione, interviene il consigliere comunale Giuseppe Russo che chiede l’intervento dell‘assessore alle politiche sociali Lillo Scionti. «L’uomo – spiega il consigliere comunale – si sarebbe reso protagonista nei giorni scorsi anche di altri atti di violenza inaudita (presunto accoltellamento del figlio della signora presso la quale la moglie faceva la badante, distruzione di un appartamento sito a Vena Superiore e atti vandalici generici con minaccia di morte rivolte a persone)». Da qui l’invito rivolto al neo assessore a predisporre un Tso per il ricovero immediato di questa persona che risulta in evidente stato di disagio mentale. Al duplice motivo che lo stesso sembra fino a qualche settimana fa essere una persona tranquilla ma evidentemente a corto di cure sanitarie adeguate che ne hanno scatenato atteggiamenti nevrotici acuti tanto da destare forte preoccupazione tra la popolazione e conseguentemente riportare una sorta di serenità tra le strade cittadine. Aggiungo – conclude Giuseppe Russo – che il neo assessore nelle sue dichiarazioni in sede di proclamazione ha esternato espressa disponibilità di soluzioni immediate alle problematiche esposte: eccone una urgente ed immediata».

