Tropea, la Polizia municipale investe i proventi del progetto “Spiagge sicure 2023”

Il comandante Domenico Papalia

Anche il Comune di Tropea, rientrato tra i 60 enti costieri italiani beneficiari del fondo governativo per il progetto “Spiagge sicure 2023”, si appresta a investire i circa 33mila euro ricevuti e destinati a contrastare l’illegalità sulle spiagge e la vendita di merce contraffatta. «Il nostro principale obiettivo su questo programma – spiega il comandante della polizia municipale Domenico Papalia – è di riuscire ad incrementare il personale di vigilanza. Attualmente gli agenti in forze al Comando sono tredici, e avremmo la necessità di inserirne altri quattro. Se questo dovesse riuscire, in un secondo momento decideremo se contrattualizzarli a tempo determinato per tre oppure sei ore lavorative». Oltre che per il personale, il fondo sarà impiegato anche per l’acquisto di alcune attrezzature. «Sebbene ancora non sia stata effettuata la ripartizione dello stanziamento ricevuto – ha concluso il comandante Papalia – abbiamo la necessità di acquistare almeno un veicolo in più per meglio eseguire tutte le operazioni di gestione e controllo del territorio. È un piccolo finanziamento, certo, ma propedeutico al superamento di alcune difficoltà oggettive che, una volta impiegato, ci consentirà di meglio rispondere alle esigenze di gestione e controllo del territorio tropeano».

