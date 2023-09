Drapia, al via la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati

Sono in fase di realizzazione, in questi giorni, gli attraversamenti pedonali rialzati su alcuni dei punti più critici delle strade provinciali che intersecano il territorio comunale di Drapia. A tal proposito, il sindaco di Drapia Alessandro Porcelli ha fatto sapere che «l’intervento in itinere è un progetto comunale redatto circa un anno fa e che attendeva di essere completato. La prima fase d’intervento ha infatti toccato la frazione di Caria dove, lungo la strada provinciale 17 sono stati realizzati i primi tre attraversamenti pedonali rialzati che, devo ammettere, bene svolgono la loro funzione di rallentare sensibilmente l’eccessiva velocità degli automobilisti che non rispettano mai i limiti imposti dalla legge, specie nei centri abitati». Le attività che hanno preso il via stamane, hanno già modificato la Sp 18 che interseca la frazione di Gasponi dove gli attraversamenti rialzati in bitume appena creati sono due. «Ulteriori attraversamenti – ha aggiunto il sindaco -, verranno successivamente realizzati anche su Drapia capoluogo e Brattirò». Il fondo ministeriale di 100mila euro che il Comune di Drapia ha ottenuto, «è stato ripartito in due distinti interventi – ha specificato Porcelli -. La prima parte è servita per riqualificare l’area cimiteriale, dove sono stati sostituiti alcuni infissi e sono stati risanati i muri perimetrali e gli intonaci; mentre la seconda parte del fondo è stata impiegata per la realizzazione di questi importanti attraversamenti pedonali rialzati che vanno ad aumentare nettamente la sicurezza pedonale all’interno dei centri abitati dove ora, forzatamente, il traffico veicolare è costretto a transitare molto più lentamente e nel pieno rispetto dei limiti di velocità imposti dalla legge».

