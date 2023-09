Differenziata a Drapia, Porcelli glissa sui “malumori” dell’opposizione

Alessandro Porcelli, sindaco Drapia

Sui “malumori” dell’opposizione, circa le nuove disposizioni per la raccolta differenziata con metodo “porta a porta”, il primo cittadino Alessandro Porcelli non intende per ora replicare, anche se si lascia scappare un commento a denti stretti: «Preferiamo un confronto basato sui fatti – ha dichiarato -, pertanto, attendiamo di venire in possesso dei dati relativi al funzionamento del servizio, così da replicare opportunamente sull’efficienza anche della comunicazione da parte nostra». Nel frattempo, «il plauso dell’amministrazione va alla nuova ditta incaricata di gestire il servizio, la Tecnew srl, che proprio oggi ha iniziato il servizio, ritirando anche quei sacchetti di materiale diverso. Siamo rimasti molto soddisfatti – prosegue Porcelli – nel vedere che, nonostante il calendario segnasse l’esposizione dei sacchi di carta e cartone per oggi, la ditta abbia effettuato anche il ritiro degli ingombranti, sopperendo così al disguido venutosi a creare da parte di alcuni utenti che non hanno evidentemente consultato il nuovo calendario in vigore da oggi». Sulla questione robustezza dei sacchetti dell’umido, sollevata in precedenza da alcuni cittadini che lamentano la scarsità del materiale di realizzazione, Porcelli ha inteso replicare che: «Abbiamo affrontato l’argomento con la nuova ditta, visto lo scarso impegno sulla qualità dei sacchetti dimostrata dal gestore precedete, ed abbiamo convenuto che, una volta smaltiti i sacchetti già in dotazione alla stessa, si provvederà alla sostituzione con sacchetti qualitativamente migliori e più robusti».

LEGGI ANCHE: Drapia, i dubbi dell’opposizione sul nuovo calendario per la differenziata

Drapia, dal primo settembre cambia il calendario per la raccolta differenziata

Pericoli sulla provinciale per Caria, tra erbacce e un manto stradale da rifare

Drapia, varato il nuovo calendario di conferimento rifiuti ma qualcosa non torna